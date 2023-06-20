Akıncı: Sokağın nabzı Mahkemenin nabzı gibi atmıyorsa, o Mahkeme’nin kararında hata var demektir

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dayanışma Yemeği’ne katılarak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), TDP adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar hakkında verdiği “milletvekilliğini düşürme” kararının adil olmadığını söyleyerek, Hâkim Zeka Bey’in söylerine işaret etti; “Mahkemeler; aldıkları karardan emin olmak istiyorlarsa, sokağa bakacaklar”

Akıncı: Mahkemeler; aldıkları karardan emin olmak istiyorlarsa, sokağa bakacaklar

Lefkoşa’da Hidden Garden’da düzenlenen “TDP Dayanışma Yemeği” gecesinde kısa bir konuşma yapan Akıncı, partinin gençleri dediği Genel Başkan Mine Atlı, Tacan Reynar ve Genel Sekreter ile diğer tüm gençleri görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, partinin bir diğer değeri olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da üç dönem Lefkoşa’da bileğinin hakkıyla çatır çatır seçimleri kazandığını söyledi.

Akıncı, “Söyleyeceklerim sevgili Tacan Reynar’ın adaylığının engellenmesiyle ilgili olacak elbette. Genç kuşaklar bilmeyebilir ama belli bir yaşın ötesindekiler bu ülkede bir Hâkim Zekâ Bey’in yaşadığını bilirler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) tüm Kıbrıs’ı temsil eden değerli bir Kıbrıslıtürk Yargıcımızdı. Zekâ Bey söylediği ve hiçbir zaman unutmadığım bir sözü var; ‘Mahkemeler; aldıkları karardan emin olmak istiyorlarsa, sokağa bakacaklar. Sokağın ve halkın nabzı Mahkemenin nabzı gibi atmıyorsa, o Mahkeme’nin kararında hata var demektir’ diyor” dedi.

“Bu karar adildir mi diyeceğiz? Böyle bir şey olamaz. Bu büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir”

Bu sözü hiçbir zaman unutmadığını, YSK’nın Mahkeme değil bir idari kurul olduğu söylense de kararı alanların hepsinin Yargıç olduğunu hatırlatan Akıncı, insanların sokakta “Bu ülkeye üç-beş yıl önce gelenler aday da oluyor, Milletvekili de oluyor, Bakan da oluyor ama bir Kıbrıslıtürk aday bile olamıyor, neden?” diye sorduğunu söyledi.

Akıncı, “Bu karar adildir mi diyeceğiz? Böyle bir şey olamaz. Bu büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. Bunu çekinmeden söyleyeceğiz ve konuşacağız. Bu gibi adaletsizliklere karşı halkın yapabileceği bir şey var; o da örgütlenmektir” dedi.

“Ama örgütlenmeden, kenarda, köşede oturup olan biteni seyretmek mi daha doğru?”

Örgütlenmenin sadece dayanışma yemekleriyle sınırlı kalınmaması gerektiğini, halka gitmenin ve fikirleri anlatmanın çeşitli yolları olduğunu kaydeden Akıncı, bu adaletsizliği halka anlatmak ve benzeri durumlara karşı örgütlenmenin gerektiğini vurgulamanın zorunluluğuna dikkat çekti.

Akıncı, “Uzun zamandır ben de birçok insan gibi kendi kafamda sorguluyorum. ‘Bu memlekette, bu kadar müdahalelerin olduğu bir ortamda seçimlerin gerçekten bir anlamı kaldı mı?’ diye. Herkes soruyor bunu. Ama örgütlenmeden, kenarda, köşede oturup olan biteni seyretmek mi daha doğru? Onu mu yapmamız lazım? O zaman her şeyi teslim ederiz” dedi.

“Durmak ve mücadele etmemek teslim olmak demektir. Teslim olmak bize yakışmaz”

Yapılması gerekenin; bıkmadan, usanmadan, her gün mücadeleye bir yeni nefer daha kazandırarak sağlıklı şekilde büyümek, genişlemek ve kökleşmek olduğunu aktaran Akıncı, bunun sonucunda da bu topraklarda gün gele hakça ve adilce bir yaşamı kurmak ve barışı getirmek için mücadeleye devam etmek olduğunu vurguladı.

“Bunun başka yolu yoktur. Bıkıp usanmaya hakkımız yoktur, teslim olmaya hakkımız yoktur” diyen Akıncı, “Durmak ve mücadele etmemek teslim olmak demektir. Teslim olmak bize yakışmaz” ifadelerini kullandı.

“İnanıyorum; sizler ülkemizin üzerinde yoğunlaşan kapkara bulutları dağıtmayı da başaracaksınız”

Bu mücadelede tüm gençlere sonuna kadar destek olacağını, bu akşam burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Akıncı, sözlerini TDP’lilere seslenerek şöyle noktaladı;

“Aranıza yeni yeni genç insanlar katarak yürüyün, büyüyün, bu yolun sonunda başarı kaçınılmazdır.

Başarmak için birinci şart inanmak, ikinci şart çalışmaktır, bıkmadan usanmadan uğraşmaktır.

Size bu yolculukta başarılar diliyorum, günün sonunda şarkı diyor ya hani ‘İnanın çocuklar, güneşli günler göreceğiz’ diye, ben inanıyorum ki; ülkemizin üzerinde yoğunlaşan kapkara bulutları dağıtmayı da başaracaksınız”