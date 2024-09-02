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Akıncı'nın sağlık durumu iyi

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Kaldığı otelde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan 4'üncü Cumhurbaşkanı Akıncı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

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Akıncı'nın sağlık durumu iyi
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Gazimağusa'da önceki gün, kısa süreli geçirdiği rahatsızlık sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Akıncı, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

Dün (önceki gün) geçirdiğim kısa süreli rahatsızlık nedeniyle Mağusa Devlet Hastanesi ve bilahare Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerekli tıbbi müdahale ve tetkikler yapıldı.

Doktorlar, göz kararması, baş dönmesi, bayılma ve kusma olarak ortaya çıkan durumu geçici iskemi, yani beyinin kısa bir süre yeterli kan ve oksijenden yoksun kalması olarak değerlendirdiler. Bu nedenle beyin MR’ı bilahare kalp ekosu ve beyine giden damarların döpler muayenesi yapıldı. Olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Durumum iyi. Her  iki hastanemizdeki doktor,  hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren sağlığımla ilgilenip arayan, çeşitli mecralardan iyi dileklerini ileten herkese sevgilerimi gönderiyorum. 1 Eylül dünya barış günü olan bu günde adamıza ve tüm insanlığa barış içinde sağlıklı bir gelecek diliyorum.

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