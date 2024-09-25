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Akıncı'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

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Akıncı'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
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4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçirdiği sağlık sorunu sonrasında kalp pili takıldığını duyurdu. Akıncı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geçirdiği rahatsızlık sonrası yapılan holter tetkiklerinde elde edilen bulguların, elektro fizyolojik çalışma ve anjiyo yapılmasını gerekli kıldığını belirtti. Akıncı, damarlarının durumunun iyi olmasına rağmen, kalbinde saptanan sorun nedeniyle kalp pili takılmasına karar verildiğini ifade etti.

Akıncı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Geçirdiğim rahatsızlık sonrasında yapılan holter tetkikinde elde edilen bulgular Elektro Fizyolojik Çalışma ve Anjiyo yapılmasını gerekli kıldı. Damarlarımın durumunun iyi olmasına karşılık, kalbimde saptanan sorun nedeniyle kalp pili takılması yönüne gidildi. 19 Eylül günü Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde bu işlemi gerçekleştiren ekip doktorları Cenk Conkbayır, Alptekin Özkoç, Burak Hünük ve Levent Gündost’a; Bölüm Sorumlusu Hakan Debeş’e, tüm bu süreçte hep yanımda olan Dr. Sait Kenan ve Hamit Kalfaoğlu’na, süreci takip edip tavsiyelerini paylaşan Prof. Dr. Derviş Oral’a, ilgisini esirgemeyen Başhekim Adil Özyılkan ve kuşkusuz emek veren tüm sağlık çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren çeşitli mecralardan sağlık dileklerini ileten tüm dostlara ve yurttaşlarımıza teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız”

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