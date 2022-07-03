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Akıncı, Covid-19'a yakalandı

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Akıncı, Covid-19'a yakalandı

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Covid-19’a yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.  Mustafa Akıncı Covid-19’u çok ağır semptomlarla geçirmediğini belirterek hastalığın hafife alınmaması uyarısında bulundu. Bulaşın arttığına dikkat çeken Akıncı, “Gerek devlet, gerekse bireyler olarak durumun gerektirdiği tedbirleri yeni ölüm olayları ile yüzleşmeden alalım. Tedbirlerin ne olduğunu yaşayarak öğrendik, ama uygulamasını da ihmal etmeyelim.”

ifadelerini kullandı. Akıncı’nın paylaşımı şöyle: Pandemi başlayalı 2.5 yıl oldu. Bitti, bitiyor, yakalanmadan atlattık diye düşünürken, covid nihayet bizim kapımızı da çaldı. Tanışmaktan mutlu olduğumuzu söyleyemem. Bir kaç gündür çok ağır semptomlarla karşılaşmasak da, çok da hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum.

Bugünlerde Kıbrıs’ın her iki tarafında ve Türkiye’de de vaka sayıları çok arttı. Dünya Sağlık Örgütü 110 ülkede vakaların artmakta olduğunu söylüyor.

Kısacası salgın bitmiş değil. Bu noktada benim söyleyeceğim şudur : Elbette panik yapmayalım ama bu gelişmeyi de görmezden gelmeyelim. Gerek devlet, gerekse bireyler olarak durumun gerektirdiği tedbirleri yeni ölüm olayları ile yüzleşmeden alalım. Tedbirlerin ne olduğunu yaşayarak öğrendik, ama uygulamasını da ihmal etmeyelim.

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