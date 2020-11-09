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Akıncı, ameliyat oldu

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Akıncı, ameliyat oldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı geçirdi.

Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı geçtiğini kaydederek, ameliyatı yapan Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve ekibine, hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Mustafa Akıncı, yarın saat 18.00’de Lefkoşa’da, Dereboyu’nda düzenlenecek “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü”ne katılacağını da açıkladı.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Vücudumdaki yaralar küçük ve kısa sürede iyileşecek. Ancak toplumsal irademize yapılan ağır müdahaleler sonucu açılan demokrasi yarası çok derin. O nedenle de iyileşmesi çok zor ve uzun zaman alacak. Ne var ki bu iyileşme de kendiliğinden olmayacak. Kıbrıs Türk halkı yapılan her türlü müdahaleyi, bedeli ne olursa olsun, reddederek iradesine sahip çıktıkça, gerçek bir demokrasiye ulaşma yolunda ilerleyebilecektir. Bu yolda hep beraber yürüyebilmek için ben de eşimle birlikte yarın saat 18.00 de Dereboyu’ndaki trafik ışıkları bölgesinden başlayacak Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’nde yanınızda olacağım.”

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