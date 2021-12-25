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Akın akın Kuzey’e

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Rumların Kuzey’e geçişlerinde yoğunluk bitmiyor

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Akın akın Kuzey’e
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Ülkede pandemi ve döviz dengesizliği nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanırken, Güney Kıbrıs’ta ikamet edenler dövizin yükselişini fırsat bildi.
Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonucu Euro para birimine sahip olan Güney Kıbrıs vatandaşları alışveriş için Kuzey’i tercih ediyor.
Dün Metehan Sınır Kapısı’nda Güney’den Kuzey’e geçiş istikametinde yoğun anlar yaşandı.
Yeni yılın yaklaşması nedeniyle Güney’de yaşayanlar adeta akın akın Kuzey’e geldi.
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