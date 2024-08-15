"Akıl hastalıkları ve bağımlılık vakaları ciddi oranda arttı"

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, akıl hastalıkları ve bağımlılık vakalarında büyük bir artış yaşandığını, alkol ve uyuşturucu kullanımının arttığını söyledi ve "Daha önce hiç karşılaşmadığımız sayıda ağır psikiyatrik vaka görüyoruz" dedi

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, özellikle akıl hastalıkları ve bağımlılık vakalarında büyük bir artış yaşandığını söyledi.

Kıbrıs Postası'nda yayınlanan “Sabah Postası” programına katılan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, pandemi ve ekonomik krizlerin etkisiyle ruh sağlığı alanında ciddi sorunların baş gösterdiğini belirtti. Mehmet Çakıcı, özellikle akıl hastalıkları ve bağımlılık vakalarında büyük bir artış yaşandığını vurgulayarak, bu durumun toplum genelinde derin kaygılara yol açtığını ifade etti. Alkol ve uyuşturucu kullanımının arttığını belirten Çakıcı, "Daha önce hiç karşılaşmadığımız sayıda ağır psikiyatrik vaka görüyoruz" dedi.

"EKONOMİK KRİZLER İNSANLARI KAYGI VE DEPRESYONA SÜRÜKLÜYOR"

Çakıcı, “Pandeminin etkileri ve ekonomik krizler insanları kaygı ve depresyona sürüklüyor. Bu süreçte, insanların kendilerini tedavi etmek için başvurduğu yöntemlerin başında alkol ve uyuşturucu geliyor. Daha önce hiç görmediğimiz kadar çok sayıda ağır psikiyatrik vaka ile karşılaştık” dedi.

"UYUŞTURUCU VE ALKOL KULLANIMI RUHSAL HASTALIKLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR"

Özellikle ağır akıl hastalıklarının arttığını ve bunun yalnızca bağımlılık ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Çakıcı, uyuşturucu ve alkol kullanımının beraberinde getirdiği ruhsal hastalıklarla da mücadele ettiklerini ifade etti. “Gönüllü yatış önemli, ancak hem kendisine hem de çevresine tehlike arz eden vakalarda, polis eşliğinde kapalı bir servise yatırmak gerekebiliyor. Bu tür durumlar için Barış ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nde müdahale ediyoruz” diye ekledi.

"RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN PROFESYONELLERİN İŞ YÜKÜ OLDUKÇA AĞIR"

Çakıcı, yaşanan bazı olayların arkasında ciddi ruhsal bozuklukların, özellikle de psikozun yer aldığını belirtti. “Ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin iş yükü oldukça ağır. Psikiyatristlerin yanı sıra psikologların da devreye girmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Bağımlılık tedavisinde önemli bir merkez olan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin bir Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) olduğunu ifade eden Çakıcı, uygulanan uzun vadeli rehabilitasyon programlarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.