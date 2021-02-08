banner583
banner590
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
495 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
44 0
 
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
24 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
393 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
22 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
63 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
43 0
banner529
banner570

Akdoğan’da vakalar 15’i geçti

banner476

Akdoğan bölgesinde vaka sayısının 15’i geçtiği açıklandı

Akdoğan’da vakalar 15’i geçti
banner601

Akdoğan bölgesinde vaka sayısının 15’i geçtiğini açıklayan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, "Lütfen temaslı olan kişiler  kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait  1102 nolu telefonuna ulaşsınlar. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu kararlar doğrultusunda 15 Şubata  kadar sokağa çıkma yasağına uysun” dedi.

Latif’in açıklaması şöyle:
“Değerli Belde Halkım,
Akdoğanda gerçekleşen vaka sayıları ne yazık ki artık 15 i aştı... Bunların bir kısmı karantina altında pozitife dönenlerden oluşsa da bir diğer taraftan da yeni karantinaya alındıklarında pozitifti oldukları tespit edilen vakalardan oluştu.  Açıklamada belirtmiş olduğum gibi test sonuçları çıktıktan sonra sizleri en doğru şekilde bilgilendirmek bizim için bir görevdir. Lütfen temaslı olan kişiler  kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait  1102 nolu telefonuna ulaşsınlar. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu kararlar doğrultusunda 15 Şubata  kadar sokağa çıkma yasağına uysun.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.