Akdoğan’da vakalar 15’i geçti

Akdoğan bölgesinde vaka sayısının 15’i geçtiği açıklandı



Akdoğan bölgesinde vaka sayısının 15’i geçtiğini açıklayan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, "Lütfen temaslı olan kişiler kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait 1102 nolu telefonuna ulaşsınlar. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu kararlar doğrultusunda 15 Şubata kadar sokağa çıkma yasağına uysun” dedi.



Latif’in açıklaması şöyle:

“Değerli Belde Halkım,

Akdoğanda gerçekleşen vaka sayıları ne yazık ki artık 15 i aştı... Bunların bir kısmı karantina altında pozitife dönenlerden oluşsa da bir diğer taraftan da yeni karantinaya alındıklarında pozitifti oldukları tespit edilen vakalardan oluştu. Açıklamada belirtmiş olduğum gibi test sonuçları çıktıktan sonra sizleri en doğru şekilde bilgilendirmek bizim için bir görevdir. Lütfen temaslı olan kişiler kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait 1102 nolu telefonuna ulaşsınlar. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu kararlar doğrultusunda 15 Şubata kadar sokağa çıkma yasağına uysun.”

