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Akdoğan'da bir yeni vaka daha

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Akdoğan'da bir yeni vaka daha
Ülkemizde son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs pozitif vakaları toplumda endişe yaşatmaya başladı.
Geçtiğimiz hafta Akdoğan'da bir ailede anne ve kızında görülen pozitif vakalarla temaslılarında başlayan tedirginlik sonrası üç kişinin daha pozitif vaka olması sonrasında köyde dün yapılan PCR testlerinin sonucunda 1 vaka daha pozitif çıktı.
Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif bugün sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımla dün köylede yaklaşık 300 PCR testi yapıldığını ve sabah saatlerinde kendilerine ulaşan bilgilere göre köyle risk grubunda olan bir kişinin daha pozitif olduğunu açıkladı.
Öte yandan Lefkoşa Türk Lisesi'nde de bir öğrencinin pozitif olduğu bildirildi.
11. sınıf öğrencinin testinin pozitif çıkması sonrasında okulda testler yapılmaya başlandığı belirtildi.  
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