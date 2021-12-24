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Akdoğan Belediyesi, çalışanlarını sevindirdi

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Akdoğan Belediyesi, çalışanlarını sevindirdi
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Mesarya bölgesinin en eski belediyelerinden biri olan Akdoğan Belediyesi çalışanlarının 13. maaş ödemelerini yeni yıla 1 hafta kala ödedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından şunları paylaştı:
"Akdoğan Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımıza 13. Maaşlarını ödemenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz...
Herşeyin dilediğince güzel, sağlığınızın da yerinde olduğu bir gün olması dileklerimle..."
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