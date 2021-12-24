Akdoğan Belediyesi, çalışanlarını sevindirdi

Mesarya bölgesinin en eski belediyelerinden biri olan Akdoğan Belediyesi çalışanlarının 13. maaş ödemelerini yeni yıla 1 hafta kala ödedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Akdoğan Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımıza 13. Maaşlarını ödemenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz...

Herşeyin dilediğince güzel, sağlığınızın da yerinde olduğu bir gün olması dileklerimle..."