Akdeniz’de tarihi gün

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' göreve başladı. Gemi, dün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ilk görev yeri olan Antalya Gazipaşa'nın 55 kilometre açığına uğurlandı. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak





Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Türkiye, bir yandan doğalgazı karaya yaklaştırırken, diğer yandan da denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinde elini güçlendiriyor.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi ''Abdülhamid Han'' ilk görevine çıktı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan görev yerine uğurlandı.

Törende konuşan Erdoğan, geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 Kuyusu olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.

Abdülhamid Han, Mersin'den yola çıkıp Gazipaşa'nın güneyindeki Yörükler 1 kuyusuna doğru seyredecek. Söz konusu Yörükler-1 Kuyusu, Antalya Gazipaşa'ya 55 kilometre uzaklıkta ve Kıbrıs'ın kuzeybatı ucuna da yaklaşık 70 kilometre mesafede.



FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ… DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR

Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.

Bu gemiden dünyada sadece 5 tane var. Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han''ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.

Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı.

