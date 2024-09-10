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Akdeniz sahiline Alpet Kıbrıs eli uzandı

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Alpet Kıbrıs çalışanları SPOT Marine Life ( Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği) gönüllüleri ile birlikte gün boyu Akdeniz sahillerini temizledi.  2 kuruluştan 27 gönüllü toplamda 332 kilo plastik ve metal atık topladı

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Akdeniz sahiline Alpet Kıbrıs eli uzandı
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Alpet Kıbrıs ailesi toplumsal sosyal sorumluğa vermekte oldukları önem çerçevesinde hafta sonunu Akdeniz sahilinde plaj temizliği yaparak geçirdi.
Alpet Kıbrıs çalışanları SPOT Marine Life ( Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği) gönüllüleri ile birlikte gün boyu sahilleri temizledi.  2 kuruluştan 27 gönüllü toplamda 332 kilo plastik ve metal atık topladı.
Etkinliğe katılan Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, turizm ülkesi olarak anılan ülkemizde çevre temizliğine ve süregelen plaj ve deniz kirliliğine dikkat çekmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğine vurgu yaptı.
Türkoğlu, Alpet Kıbrıs’ın böyle bir etkinlikte yer almasının diğer kurumsal şirketlere ilham vererek onların da duyarlılık göstermelerini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.
Altınbaş Holding Yönetim Kurulu başkanı Sofu Altınbaş, sosyal sorumluluk projelerine özel önem vermeyi sürdürdüklerini belirterek bu projede adamızın güzel denizlerini daha da güzelleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Sofu Altınbaş devamla
" Proje kapsamında plaj ve deniz kirliliğini önlemeye, halkımızı bilgilendirmeye ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu önemli sorumluluğu bizlerle paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz," dedi.
Etkinlik öncesinde Spot Marine Life adına Uzay Büyükalsancak da yaptığı açıklamada, "SPOT Marine Life ve projede yer alan gönüllüler olarak sahillerimizin korunması ve temiz tutulması konusunda halkımızın desteğini bekliyoruz. Daha temiz ve güzel bir Kıbrıs için birlikte çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Lha
 
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