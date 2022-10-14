Akçın: "Hükümet TÜK ile ilgileniyor ancak Cypfruvex unutuldu"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, hükümetin iki zirai kurumlardan biri olan Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgilenirken Cypfruvex diye bir kurumun da olduğunu unuttuğunu, bu kurumun ne alacakları ne de verecekleri konusuyla alakadar olmadıklarını savundu.



Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, "Oysa biz Cypfruvexin bir denge unsuru olmasını bekleriz" dedi.



Cypfruvex’in geçen sezon paketlemeye aldığı ürünü sattığını, konsantrenin ise 2300 ile 2400 dolara talep gördüğünü kaydeden Akçın, ürün ödemelerinin ne zaman tamamlanacağını sordu.



Akçın açıklamasında, yeni sezona başlanıyor olmasına rağmen hala Cypfruvex'e verilen ürün bedellerinin üreticilere ödenmediğini belirtti ve “Bağlı olduğu Bakanlığın ya haberi yok ya da bilmezden geliyor” dedi. Akçın, bu konunun sadece bakanı değil tüm hükümeti ilgilendirdiğini ve hesap sormaları gerektiğini de vurguladı.



Üreticilerin sürekli kendilerini arayarak ödemelerin ne zaman yapılacağını sorduğunu anlatan Akçın, üreticinin Cypfruvex'e güvenini yitirdiğini ve önümüzdeki sezon Cypfruvex’in ürün almakta zorlanacağını belirtti.



-“Cypfruvex Pazar bulmalı, Başkalarına fason yapmakla bu gemiyi yüzdüremezler”



Akçın şu ifadeleri kullandı:



“Hükümet edenler iki zirai kurumlardan biri olan Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgilenirler. Cypfruvex diye bir kurumunda olduğunu her halde unutmuş olacaklar ki bu kurumun ne alacakları ne de verecekleri hususunda hiç alakadar olmadıkları görülmektedir Oysa biz Cypfruvexin bir denge unsuru olmasını bekleriz. Tüccar gibi hareket edip Pazar arayıp bulsun en az 10-15 bin ton ürün ihracatı yapsın ve üreticiyi de gününde ödesin. Başkalarına fason yapmakla bu gemiyi yüzdüremezler. Şimdiden Pazar aramalılar. Çünkü aldığımız bilgiler Anavatan Türkiye dondan dolayı Narenciye’de rekolte de %60 civarında düşüş olduğu hatta İspanyanın deniz kenarı bahçelerde de büyük oranda zarar gördükleri söylenmektedir. Dolayısı ile üretimin azlığı piyasalardaki talebi karşılamayacağı nedeni ile ürün fiyatlarının üretici lehine olacağı tahmin edilmektedir. Girdi fiyatlarının 4-5 kat artması ürün fiyatlarına yansımasını bekliyoruz. Bir yıl tüm zorluklara ve yüksek girdi maliyetlerine karşı emek veren üretici ürününü satmakta acele etmemesini, piyasanın oluşmasını beklemesini salık veririz. Ayrıca Hükümetimizin konsantreye giden ürüne söz vermiş olduğu 900 TL desteğin sene bitiyor, yeni seneye iki ay kaldı; ne zaman ödeneceğini Üretici sabırsızlıkla beklemektedir”.