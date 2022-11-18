banner875
banner815
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
67 0
Çiftçi ekime sıkıntılı başladı
Çiftçi ekime sıkıntılı başladı
11 0
 
Canilik!
Canilik!
21 0
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
20 0
Cimnastikçiler büyülediler
Cimnastikçiler büyülediler
15 0
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
31 0
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
27 0
banner878

Akçay’a yeni mezarlık

banner476

banner825
Akçay’a yeni mezarlık
Akçay’da Hayrettin Seheroğlu tarafından mezarlık yapılması şartıyla hibe edilen arazideki çalışmalar Güzelyurt Belediyesi tarafından tamamlandı.
Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Akçaylı Hayrettin Seheroğlu tarafından bağışlanan 2 dönüm 2 evlek arazideki düzenleme Güzelyurt Belediyesi tarafından yapıldı.
 Yeni mezarlıkta önceki gün fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve araziyi bağışlayan Hayrettin Seheroğlu da katıldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.