Akçay’a yeni mezarlık

Akçay’da Hayrettin Seheroğlu tarafından mezarlık yapılması şartıyla hibe edilen arazideki çalışmalar Güzelyurt Belediyesi tarafından tamamlandı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Akçaylı Hayrettin Seheroğlu tarafından bağışlanan 2 dönüm 2 evlek arazideki düzenleme Güzelyurt Belediyesi tarafından yapıldı.

Yeni mezarlıkta önceki gün fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve araziyi bağışlayan Hayrettin Seheroğlu da katıldı.

