Akçay’a Atatürk Büstü

Akçay’da Kolordu’nun katkılarıyla yapılan Atatürk Büstü törenle açıldı

Güzelyurt Belediyesi’nin çevre düzenlemesini yaptığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 39.Tümen Komutanlığı tarafından büstü tedarik edilerek yenilenen Akçay Atatürk Büstü, düzenlenen törenle açıldı.Törende ilk olarak büstün açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalara geçildi.Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü açılışta yaptığı konuşmada, büstün heykelini köye kazandıran 39.Tümen Komutanlığı’na, çevresi ve işçiliğine katkı koyan Güzelyurt Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sadece Atatürk’ün değil toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da heykellerini köy ve kent meydanlarına kazandırma arzusunda olduklarını belirtti.Başbakan Ersan Saner de, KKTC’nin diğer tüm yerleşim birimlerinde de başta Atatürk ve toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da büstlerinin yapılması ve en önemlisi Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanmasının hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, açılışta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kıbrıslı Türklerin Atatürk sevgisiyle büyüdüğünü ifade etti.Bağımsızlık, özgürlük ve egemenlikten vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Tatar, “KKTC’yi daha da ileri taşırken egemenlik mücadelesinin devam etmekte olduğu mesajını da bütün dünyaya vermekteyiz” dedi.Atatürk’ün izinden gitmenin, Atatürk’ün ortaya koyduğu önemli değerlere sahip çıkmanın kendilerinin vazifesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun çocuklara ve davayı emanet aldıkları atalarına vefa borcu olduğunu vurguladı.