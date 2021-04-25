Akçay'da panik

Güzelyurt bölgesi köylerinden Akçay'da koronavirüs vakaları nedeniyle adeta bir panik havası yaşanıyor.

Akçay köyünde dün bir kişinin testlerinin pozitif çıkması sonrasında başlayan taramalar neticesinde köyle 5 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Konuyla ilgili bölgeden aldığımız bilgiyelere göre, bir ailede tespit edilen 5 pozitif vakanın artından tüm temaslıların tespit edilerek toplandığı kaydedildi.

Ancak köyde adeta bir panik havası olduğu ve herkesin evlerinde izole duruma geçtiği bildirildi.