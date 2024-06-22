Akçay-Bostancı ana yolunda banket temizleme çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarı

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Akçay-Bostancı ana yolunda, pazartesinden itibaren 3 gün boyunca banket temizliği yapılacağından sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Akçay-Bostancı ana yolu güzergâhında 24-26 Haziran (3 gün) tarihleri arasında greyder ile banket temizleme faaliyetleri yapılacaktır” denildi.
Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.