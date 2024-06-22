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Akçay-Bostancı ana yolunda banket temizleme çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarı

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Akçay-Bostancı ana yolunda banket temizleme çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarı
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 Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Akçay-Bostancı ana yolunda, pazartesinden itibaren 3 gün boyunca banket temizliği yapılacağından sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Akçay-Bostancı ana yolu güzergâhında 24-26 Haziran (3 gün) tarihleri arasında greyder ile banket temizleme faaliyetleri yapılacaktır” denildi.
Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.
 
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