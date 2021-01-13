Akaryakıtta vurgun iddiası

Akaryakıtta çok ciddi vurgun iddiası ortaya atıldı. Arıklı’nın iddiasına göre akaryakıt firmasının tankeri geliyor, gümrükçü ya da memur, 8-10 indiyse 3 gösteriyor



Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tv2020'de yayınlanan bir programa konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erhan Arıklı, akaryakıtta çok ciddi vurgun iddiaları olduğunu ifade ederek, bazı şeyleri açıklamak için daha erken olduğunu belirtti.

Arıklı, akaryakıtta, 100 milyon ile 300 milyon TL arasında bir kaçak olduğunu, bu kaçağın önlenmesi halinde ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağının altını çizdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, “Akaryakıt firmasının tankeri geliyor, gümrükçü ya da memur çıkıyor geminin üstüne, şu kadar mal indi diyor 8-10 indiyse 3 gösteriyor. Tamamen beyana dayalı ciddi bir kontrol yok. O geminin üstüne çıkabilmek için memurlar kavga ediyor…” dedi.

