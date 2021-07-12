Akaryakıtta okkalı zammın miktarı belli oldu

Akaryakıt ürünlerine okkalı zammın miktarları kesinleşti.

Son iki ay içinde 4. kez yapılan zam 30 ile 51 kuruş arasında oldu.Zam gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İşte yeni zam sonrası oluşacak yeni fiyatlar:

Eski Fiyat Yeni Fiyat

Euro Dıesel 6,52 TL 6,91 TL

Gaz Yagı 6,37 TL, 6,67 TL

98 Oktan Benzin 7,09 TL 7,60 TL

95 Oktan Benzin 6,96 TL 7,45 TL