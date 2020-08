Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıta zam yapılmayacağını vurguladı





Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘Akaryakıta zam yok’ dedi.

Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarının, değiştirilmiş şekliyle 33/1977 sayılı Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası altında yayımlanan 2001 Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük gereği her on beş günün ithal parite fiyatları ortalaması alınarak belirlenmekte olduğuna dikkati çekerek, “Bir önceki fiyatlandırma dönemi olan 30 Temmuz 2020 tarihinden bugüne kadar, özellikle döviz artışından ve küçük çapta petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı petrol pompa fiyatlarında artış olması gerekiyordu, ancak bunun fiyatlara yansıtılmayarak fiyat artışı yapılmamıştır” diye konuştu.

“AKARYAKITA BEKLENEN KADAR ZAM YAPILMADI”

Öte yandan ekonomik değerlendirmede bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı, Hasan Taçoy şöyle dedi:

“Akaryakıt ve dövizin fiyatına bakacaksak daha fazla olacaktı. Elektrikte zam yok. Sizin cebinize döviz bazında giren para artarken, onlarda değişiklik olmadı. Enerjiye zam yapmıyorum. Enerjinin fiyatını aynı tutma gayretindeyim. Akaryakıtın fiyatı kaç gün düştü? Dövizin fiyatı hangi oranda arttı? Bu yansıtıldı mı? Kullandığım malzeme döviz üzerinden. Buna rağmen Mayıs 2019’dan beri zam da yok. Enerjide her hangi zam yok. Ayrıca sanayici, hayvancı, çiftçi, turizmciye 25 kuruşluk indirim yaptık. Kullandıkları enerjiye 25 kuruş teşvik verdik. Her hangi kimse bundan faydalanmadıysa müracaat etsin işlemi yapsın.”