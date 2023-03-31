Akaryakıta zam

Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. 98 ve 95 oktan kurşunsuz benzine 0.84 kuruş, Gazyağına 0,15 kuruş artış yapıldı.
Yeni fiyatlar gece yarısı itibariyle yürürlüğe girdi.
Yeni fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 20.54 TL
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20.85
EuroDizel: 18.75 TL
Gazyağı: 18.19 TL
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