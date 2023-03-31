Akaryakıta zam

Benzine 0.84 kuruş, Gazyağına 0,15 kuruş artış yapıldı

Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. 98 ve 95 oktan kurşunsuz benzine 0.84 kuruş, Gazyağına 0,15 kuruş artış yapıldı.

Yeni fiyatlar gece yarısı itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 20.54 TL

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20.85

EuroDizel: 18.75 TL

Gazyağı: 18.19 TL

