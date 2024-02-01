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Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta bugün zam geliyor. 95 oktan benzin 31.21’den 31.46’ya; 98 oktan benzin 31.77’den 32.02’ye; Euro Dizel, 30.65’ten 32.61’e çıkacak

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Akaryakıta zam geliyor
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Ülkede iğneden ipliğe her ürüne zam geliyor. Bu zamlara son olarak akaryakıt eklendi. Akaryakıt fiyatlarına zam geldi 
Yeni fiyatlara göre, 95 oktan benzin 31.21’den 31.46’ya;
98 oktan benzin 31.77’den 32.02’ye; 
Euro Dizel, 30.65’ten 32.61’e;
gazyağı ise 30.65’ten 32.37 TL’ye yükseldi. 
Yeni akaryakıt fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girecek.
 
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