Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta bugün zam geliyor. 95 oktan benzin 31.21’den 31.46’ya; 98 oktan benzin 31.77’den 32.02’ye; Euro Dizel, 30.65’ten 32.61’e çıkacak

Ülkede iğneden ipliğe her ürüne zam geliyor. Bu zamlara son olarak akaryakıt eklendi. Akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Yeni fiyatlara göre, 95 oktan benzin 31.21’den 31.46’ya;

98 oktan benzin 31.77’den 32.02’ye;

Euro Dizel, 30.65’ten 32.61’e;

gazyağı ise 30.65’ten 32.37 TL’ye yükseldi.

Yeni akaryakıt fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

