Akaryakıta zam geliyor

Ülkede iğneden ipliğe her ürüne zam geliyor. Bu zamlara son olarak akaryakıt eklendi. Akaryakıt fiyatlarına zam geldi
Yeni fiyatlara göre, 95 oktan benzin 31.21’den 31.46’ya;
98 oktan benzin 31.77’den 32.02’ye;
Euro Dizel, 30.65’ten 32.61’e;
gazyağı ise 30.65’ten 32.37 TL’ye yükseldi.
Yeni akaryakıt fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girecek.
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