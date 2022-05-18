Akaryakıta zam an meselesi

Benzinde 1.5 TL, motorinde ise 2 TL artış bekleniyor



Dünyada brent petrol fiyatları artışa geçti. Artışın KKTC ’ye de yansıması an meselesi!

Hükümetin güvenoyu alması sonrasında toplanacak ilk Bakanlar Kurulu toplantısında akaryakıt zammı kararı alınacağı ifade ediliyor.

Benzin ürünlerinde 1.5 TL, motorinde ise 2 TL civarı bir artışın olacağı konuşuluyor.

Şu anki akaryakıt fiyatları şöyle:

Kurşunsuz 98 Oktan: 18.38

Kurşunsuz 95 Oktan: 18.14

Euro dizel: 19.78

Gazyağı: 18.44

ALPET’TE BENZİN YOK

Öte yandan Alpet tesislerinde 2 gündür 95 ve 98 oktan benzin bulunmuyor.

Alpet yönetimi ile irtibata geçen benzin istasyonu sahipleri yakıtın bugün istasyonlara gönderileceği cevabını alıyor. Alpet’in bu ‘benzin yok’ uygulamasının, zammı hızlandırmak için alınan bir tavır olduğu düşünülüyor.





