Akaryakıta yeni zam yolda





Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi, uluslararası piyasaları olumsuz yönde etkiliyor. Döviz ve altın fiyatlarıyla birlikte petrol fiyatları da fırladı. Petrol 8 yılın ardından varil başına ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

Türkiye’de bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,20-1,60 TL arasında, motorine de 1 TL’nin üzerinde zam yapılması bekleniyor.

Türkiye’de yapılacak zammın ardından KKTC’de de akaryakıt fiyatlarına aynı oranda artış yapılması bekleniyor. KKTC’de en son 15 Şubat gece yarısı akaryakıta 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı. 15 Şubat gece yarısından itibaren geçeli olan zamla, 12.67 olan gaz yağı da 13.36 TL’ye çıkmıştı.



