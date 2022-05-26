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Akaryakıta okkalı zam bekleniyor

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Akaryakıta okkalı zam bekleniyor

 
Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta akaryakıt zammının 1 hafta erteleneceği yönünde yaptığı açıklama sonrası, gözler bu hafta verilecek karara çevrildi.
Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, akaryakıta bugün ya da cuma günü yüklü miktarda zam bekleniyor.
Elde edilen bilgiye göre, tedarikçi firmalar da zam öncesi ya akaryakıt gemisini adaya getirmiyor ya da bayilere az miktarda akaryakıt vererek stok yapıyor.
20 Mayıs’ta açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarında Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yapılan değerlendirme neticesinde, 95 oktan benzinde 3.90, 98 oktan benzinde 3.96 TL, euro dizelde 0.98 TL artış meydana geldiği açıklanmıştı ancak halkın alım gücünü korumak amacıyla, akaryakıt zammı bir hafta süreyle  ertelenmişti.
Bu süre içerisinde ise akaryakıt artışı Maliye Bakanlığı tarafından Fiyat İstikrar Fonu üzerinden karşılanmasına karar verilmişti.
 
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