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Akaryakıta indirim

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Benzin ile gaz yağına 1.00 TL, euro diesele ise 1.43 TL indirim yapıldı

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Akaryakıta indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Buna göre, 95-98 oktan kurşunsuz benzin ile gaz yağına 1.00 TL, euro diesele ise 1.43 TL indirim yapıldı.
Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; 1 TL indirimle 95 oktan benzin fiyatı 22.80 TL’den 21.80 TL’ye, 98 oktan benzin fiyatı ise 23.11 TL’den 22.11 TL’ye indi.
Euro dizel 25.45 TL’den 24.03 TL’ye düşerken, Gazyağı 24.22 TL’den 23.22 TL’ye geriledi.
Hükümet son fiyat düzenlemesini 4 Kasım'da yapmış; 95-98 oktan kurşunsuz benzinde 1.08 TL artışa gidilirken, euro diesel ve gazyağının fiyatında ise değişiklik olmamıştı.
 
 
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