Akaryakıt fiyatlarına ortalama 1,5 TL’lik zam geldi

Akaryakıta bir zam daha

UBP – YDP – DP Hükümeti, ara seçimden 1 gün sonra, akaryakıt fiyatlarına ortalama 1,5 TL’lik zam uyguladı.

Dün gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren konusu zam ile birlikte akaryakıt fiyatları son 10 günde ikinci kez yükselmiş oldu.

Yapılan zamla birlikte; 95 oktan kurşunsuz benzin 1,36 TL’lik zamla 25,25 TL’ye,

98 oktan kurşunsuz benzin 1,40 TL’lik zamla 24,78 TL’ye,

EuroDizel ve gazyağı ise 1,5 TL’lik zamla 22,14 TL’ye yükseldi.

