Akaryakıta bir yılda yüzde 300 zam

KKTC’de bir yıl önce 6 TL’ye satılan 95 oktan benzinin bugünkü fiyatı 18 TL’ye yükseldi. Euro dizeldeki artış çok daha fazla







Ülke gündemi kimin Başbakan olacağına kilitlenmişken, art arda gelen zamlar ile

Birçok temel tüketim maddesi zamlandı.

Özellikle akaryakıtta

8 Mayıs 2021 tarihinde zamlanan fiyatı ile 95 oktan benzin 6.07 TL iken, bugün ayni ürün 18.14 TL’lik fiyattan satılıyor.

Mayıs 2021 yılındaki fiyatlar:

Kurşunsuz 95: 6.07

Kurşunsuz 98: 6.17

Euro Dizel: 5.61

Gazyağı: 5.58

Mayıs

Kurşunsuz 95: 18,14

Kurşunsuz 98: 18,38

Euro Dizel: 19,78

Gazyağı: 18,44

EURO DİZELDE REKOR ARTIŞ

Tüm akaryakıt ürünlerinde en az 3 katı artış yaşandı. Özellikle üretimde kullanılan Euro dizeldeki artış dudak uçuklattı. Bu üründe yaşanan yaklaşık 4 katı artış nedeniyle iğneden ipliğe üretilen her üründe



KKTC’de bir yıl önce 6 TL’ye satılan 95 oktan benzinin bugünkü fiyatı 18 TL’ye yükseldi. Euro dizeldeki artış çok daha fazlaÜlke gündemi kimin Başbakan olacağına kilitlenmişken, art arda gelen zamlar ile KKTC yaşanılamaz bir hal aldı.Birçok temel tüketim maddesi zamlandı.Özellikle akaryakıtta son bir yıl içerisinde 3 katı yani tam olarak yüzde 300 zam yapıldığı gerçeği ortaya çıktı.8 Mayıs 2021 tarihinde zamlanan fiyatı ile 95 oktan benzin 6.07 TL iken, bugün ayni ürün 18.14 TL’lik fiyattan satılıyor.Mayıs 2021 yılındaki fiyatlar:Kurşunsuz 95: 6.07Kurşunsuz 98: 6.17Euro Dizel: 5.61Gazyağı: 5.58Mayıs 2022 yılındaki fiyatlar:Kurşunsuz 95: 18,14Kurşunsuz 98: 18,38Euro Dizel: 19,78Gazyağı: 18,44EURO DİZELDE REKOR ARTIŞTüm akaryakıt ürünlerinde en az 3 katı artış yaşandı. Özellikle üretimde kullanılan Euro dizeldeki artış dudak uçuklattı. Bu üründe yaşanan yaklaşık 4 katı artış nedeniyle iğneden ipliğe üretilen her üründe büyük zam yaşandı.