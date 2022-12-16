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Akaryakıta 50 kuruş indirim

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Akaryakıta 50 kuruş indAkaryakıt fiyatlarında 50 kuruş indirime gidildi. Yeni fiyatlar bugün yürürlüğe girdi.irim

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Akaryakıta 50 kuruş indirim
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Akaryakıt fiyatları, 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 95 oktan benzin 18.00 TL; 98 oktan benzin 18.31 TL; eurodiesel 19.93 TL; gazyağı 19.85 TL’den satılacak.

9 Aralık’tan beri 95 oktan benzin 18.50 TL; 98 oktan benzin 18.81 TL; eurodiesel 20.43 TL; gazyağı 20.35 TL’den satılmaktaydı.
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