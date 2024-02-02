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Akaryakıta 1 TL zam

Piyasadaki pahalılığa karşı önlem alacağını açıklayan hükümet, akaryakıt fiyatlarına 1 TL zam yaptı!

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Akaryakıta 1 TL zam
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Asgari ücret sonrası piyasada yaşanan zam furyasına yönelik tedbir alınacağı duyurulan Bakanlar Kurulu toplantısı üzerinden 1 hafta geçti. Bu süreçte 2 kez toplanan Bakanlar Kurulu, akaryakıta zam yapma kararı aldı. Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı
Resmî Gazetede önceki gün yayınlanan ve dün yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 95 oktan benzinin litresi 31.21 TL’den 32.21 TL’ye;
98 oktan benzinin litresi 31.77 TL’den 32.77 TL’ye;
 Euro Dizelin litresi 30.65 TL’den 31.95 TL’ye;
gazyağının litresi 30.65 TL’den 31.95 TL’ye yükseldi. 
 
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