banner762
banner815
Düşündüren bir paylaşım
Düşündüren bir paylaşım
24 0
Bunu da gördük
Bunu da gördük
21 0
 
Hüseyin Arhan’dan 4.Ironman zaferi
Hüseyin Arhan’dan 4.Ironman zaferi
19 0
Yaz Tatili Kabusa Dönüşmesin
Yaz Tatili Kabusa Dönüşmesin
24 0
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
29 0
Mezarlıklara bayram ziyareti
Mezarlıklara bayram ziyareti
17 0
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
88 0
banner797

“Akaryakıt ve elektrik fiyatları daha da artacak”

banner476

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol akaryakıt, elektrik, doğal gazda fiyat artışlarının devam edeceğini açıkladı

banner825
“Akaryakıt ve elektrik fiyatları daha da artacak”

 
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji krizi için en kötüsünün henüz gelmediğini söyledi. Birol, akaryakıt, elektrik, doğal gazda fiyat artışlarının devam edeceğini söyledi.
Sidney’de bir toplantıda konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bu büyüklük ve karmaşıklıkta bir enerji krizini dünyanın daha önce hiç görmediğini belirtti.
Bu kışın Avrupa’da çok çok zor geçeceğini vurgulayan Birol, “Bu dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olabilecek önemli bir endişe” dedi.
Birol, 1970’lerde petrol krizinin enerji ve yakıt verimliliği anlamında önemli yeniliklere kapı açtığını da belirttiği konuşmasında, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan sürecin hükümetlerin yenilenebilir enerjiye geçiş hızları üzerinde benzer bir etki yaratabileceğini” de aktardı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.