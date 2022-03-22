Akaryakıt tedarikçileri akaryakıt vermiyor

Benzinciler Birliği, akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET’in bayilerine yakıt vermediğini savundu. Benzinciler Birliği’nin açıklaması şu şekilde:

“Akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET bayilerine yine yakıt vermiyor. Son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde bu yaşanıyor. Benzinciler 2 gündür tedarikçilerden ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yakıt alamıyor. KPET 40000 litre taşıma kapasiteli tankerlere bugün 2000 litre verebilirim diyor. Dolum tesisinde izdiham var. Tankerler boş sırada bekliyor. Benzinciler de istasyonlara kilit vurma noktasında. Dağıtım Şirketlerine gerekli ceza ve ikaz gitmeli, resmi olarak bunu talep ediyoruz”

Öte yandan akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren litrede 2 TL zam yapılacağı iddiaları var.

Bu nedenle araç sürücüleri istasyonlara giderek akaryakıt almak istemelerine karşın benzinciler ellerinde akaryakıt olmadığı için akaryakıtı sınırılı veriyorlar.