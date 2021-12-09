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“Akaryakıt sorununun nedeni beceriksizlik”

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Başbakan Sucuoğlu, akaryakıt sorunuyla ilgili “Beceriksizlik, benzincilerin, tedarikçilerin söylemlerini takmama, ben bilirim siz ne kimsiniz en büyük benim havalarıyla bu noktaya gelindi”

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“Akaryakıt sorununun nedeni beceriksizlik”
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Ülkede yaşanan akaryakıt sorununa değinen Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümete geldikleri andan beri kendilerini en fazla sıkıntıya sokan konunun akaryakıt mesesi olduğunu belirtti.
Akaryakıt tedariği ile ilgili tüm sistemin çöktüğünü belirten Başbakan, bu sorunu çözmek için Benzinciler Birliği ve toptancılar yaptıklarını ve sorunun neden çıktığı konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi. Görüşmeler sonucu mutabalata varıldığını ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığını ifade eden Başbakan Sucuoğlu en geç iki gün içinde akaryakıta ulaşım sorunlarının ortadan kalkacağını dile getirdi.
Sorunun çıkış sürecine dair konuşan Başbakan, böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini lakin yaşandığını belirterek şöyle konuştu: “Beceriksizlik, benzincilerin, tedarikçilerin söylemlerini takmama, ben bilirim siz ne kimsiniz en büyük benim havalarıyla bu noktaya gelindi”
Güney’den gelen araçlara benzin satılmaması konusundaki çağrısının hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, kendisinin bunu bir rica olarak ifade ettiğini ve gündeme gelen bazı haberler gibi herhangi bir yaptırım içermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı;
“Biz ricada bulunduk. Benzincilere mümkünse bugün yarın önce kendi vatandaşımızı düşünelim ve Güney’den gelenlere vermeyelim. İlle de verecekseniz sınırlı sayıda verelim dedik. Çünkü sonra biz bulamaycaktık. Önce kendi vatandaşımızı düşünmek zorundayız”
 
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