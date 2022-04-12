Akaryakıt sadece ‘bize’ pahalı

Akaryakıtta yaşanan inişli çıkışlı fiyatlara rağmen Euro’nun TL karşısındaki değeri nedeniyle KKTC’deki akaryakıtlar güneye göre halen daha ucuz konumda





KKTC’de akaryakıt fiyatları, dövizin TL karşısında yükselmesi ve akaryakıt yapılan zamlara rağmen halen güneyden daha ucuz konumda.

KKTC’de 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4 Nisan 2012’de 5.78 TL, güneyde 1.15 Euro (11.09 TL) iken 18 Aralık 2021’de 11.65 TL’ye yükseldi.

10 Nisan 2022’de ise KKTC’de 95 oktan akaryakıt 17.44 TL’ye güneyde ise 1.45 (23.31 TL) satılıyor.

98 oktanın fiyatı Nisan 2021’de ülkemizde 5.88 TL, güneyde 1.19 Euro (11.48 TL) iken Aralık 2021’de ise 11.89 TL’ye yükseldi.

Kurşunsuz 98 oktan Nisan ayında güney Kıbrıs’ta 1.19 Euro, 11.48 TL iken, Aralık 2021’de litresi 1.43 Euro yani 26.16 TL’ye çıktı.

Aradaki fiyat farkı ise 14.27 TL.

10 Nisan 2022’de ise 98 oktan benzinin fiyatı KKTC’de 17.98 TL, güneyde ise 1.50 Euro (24.12 TL) satılıyor.

EN PAHALI EURO DIESEL…

Euro Diesel’in 4 Nisan 2012’de KKTC’deki fiyatı 5.32 TL, güneyde ise 1.22 Euro (11.77 TL). Fark 6.45 TL iken, Aralık 2021’de de ise 1 litre Euro disel 1.42 Euro (25.98 TL) Aradaki fiyat farkı 14.75 TL’ydi.

10 Nisan 2022’de ise güneyde 1.68 (27.01 TL) TL.

Gazyağı Nisan 2021’de ülkemizde 5.29 TL’den satılırken, güneyde bu rakam 7.43 TL. Aradaki fiyat farkı 2.14 TL idi.

KKTC’de 18 Aralık 2021’de 11.13 TL’ye yükselirken, Güney Kıbrıs’ta 0.92 Euro 16.83 TL’ye yükselirken fiyat farkı ise 5,7 TL oldu.

10 Nisan 2022’de ise KKTC’de gazyağının fiyatı 18.44 TL iken güney Kıbrıs’taki satış fiyatı ise 1.24 Euro yani 19.93 TL oldu.

AKIN AKIN GELİYORLAR…

Her gün ve özellikle hafta sonları çok sayıda Kıbrıslı Rum, KKTC’ye geçerek, güneye göre araçlarının depolarını daha ucuza doldurmaya devam ediyor. Ülkemizde akaryakıt ürünlerine son yapılan indirimle birlikte Kıbrıslı Rumların gelişi bir o kadar daha artmış durumda.

Kıbrıslı Rumlar sadece akaryakıt için değil, yemek ihtiyaçlarını gidermek için kuzeydeki restoranlara da ilgi göstermeyi de sürdürmeyi hatta ev alışverişlerini de ülkemizdeki marketlerden yapmaya deva ediyor. TL kullanan Kıbrıslı Türkler ise akaryakıtın defalarca zamlanmasından dolayı benzin istasyonlarının yakınına dahi yanaşamaz oldu. Birçok vatandaşımız 100, 150, 200 TL akaryakıt koyarken, çok az kişi araçlarının depolarını doldurabiliyor.

