Akaryakıt kaosu

Akaryakıtta büyük kriz! Dağıtımcı firmalar K-Pet ve Al-Pet, döviz artışı sonrasında, dolum tesislerine getirdikleri akaryakıtta 1.30 TL’lik zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurdu. Yakıtsız kalma korkusuna kapılan vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti, izdiham yaşandı, istasyonlarda yakıt stoku tükendi

Ülkede tüm krizlerin yanına bir de akaryakıt krizi eklendi.TL’nin Dolar karşısında ciddi oranda değer kaybetmesi ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle zararına satış yaptıklarını öne süren akaryakıt ithalatçısı firmalar ALPET ve KPET dün sabah itibariyle akaryakıt istasyonlarına yakıt vermeyi durdurdu.K-Pet ve Al-Pet’in, dolum tesislerine getirdikleri akaryakıtta 1.30 TL’lik zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurması kaos yarattı.Benzinciler Birliği'nin açıklamasının ardından yakıtsız kalma korkusuna kapılan vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti.Ülke genelinde trafik, benzinci giriş çıkışlarındaki yoğunluktan dolayı felç oldu. Birçok sürücü arasında tartışma çıktı. Bölgelerde tam bir kaos yaşandı.İstasyon görevlileri girişi tek yönden kontrol altına alırken, dört şeritli kuyruklar oluşmasını engelleyemedi.Bazı vatandaşlar bidonlarla benzin istasyonuna koştu. Özellikle paket servisi motor işletmecilerinin benzin almak için akın ettiği dikkat çekti.Benzin istasyonlarında yaşanan izdihamın ardından benzin stokları tükendi. Birçok benzin istasyonu yakıtı kalmadığı için istasyonlarını kapatmak zorunda kaldı.İki gün içinde biteceği tahmin edilen depolardaki yakıt stokları, daha birkaç saat geçmeden tükenince bazı akaryakıt istasyonları kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı.Bunun üzerine, vatandaşlar birbirlerinden yakıt almaya başladı. Sabah saatlerinde erken davranarak akaryakıt satın alan vatandaşların yol kenarlarında başka vatandaşlara bidonlarla yakıt temin ettiği gözlemlendi.Hükümetin henüz akaryakıt krizi ile ilgili adım atmamasıyla tam bir kaos ortamının oluştuğu ülkede akaryakıtın ne zaman yeniden verileceği bilinmiyor.Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal yaptığı açıklamada, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim’de fiyatlarda bir değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 TL zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu belirtti.Çağdal, akaryakıt fiyatlarının otomasyon sistemine bağlı olduğunu belirterek normal şartlarda fiyat değişikliğinin 15 günde 1 gerçekleştiğini kaydetti. “Normal şartlarda fiyatların yeniden değerlendirilmesi gereken günün 26 Ekim olduğunu belirten Çağdal, “İthalatçı firmalar ‘fiyat çok yükseldi ve artık zarar ediyoruz’ diyerek 26 Ekim’i beklemeden satışı durdurdular. Akaryakıt istasyonları elindeki stoku mevcut fiyattan halkımıza satmaya devam edecek fakat bu stoklar depoda bittiği an biz de yeni stok alamadığımız için satış yapamayacağız” dedi.Hem dövizdeki artış, hem petrol fiyatlarındaki artış hem de hükümetlerin zam yapmayı geciktirmesi nedeniyle ithalatçı firmaların zararının büyüdüğünü de kaydeden Çağdal, “Şu an için 50-60 kuruşluk bir zam öngörülüyor fakat fiyatın belirlenmesi için 1 haftalık süre daha var. 1 haftada neler olur bilemeyiz” şeklinde konuştu.Ülkemizde akaryakıt ürünlerinin en uygun fiyatlı ithal ürün olduğunu da savunan Levent Çağdal, “Netice itibariyle ülkeye dövizle giren bir emtiadan bahsediyoruz. Bizde 7.58 TL olan benzin Güney Kıbrıs’ta 14-15 TL’ye satılıyor. Hükümetler uzun bir süredir akaryakıt fiyatlarını çok düşük tutmaya çalıştı fakat dövizle ülkeye gelen bir ürünün fiyatını düşük tutmak mümkün değildir” dedi.