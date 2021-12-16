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Akaryakıt kaçakçılığına suçüstü

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Kuzey’den 500 lt mazot alıp Güney’e geçmek isteyen Kıbrıslı Rum, Yeşilırmak sınır kapısında yakalandı

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Akaryakıt kaçakçılığına suçüstü
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Ülkede yeterli akaryakıt olmaması nedeniyle ciddi sorunlar yaşanırken, Rum tarafına mazot kaçırılıyor. Yeşilırmak sınır kapısında 500 LT mazot ile geçmeye çalışan bir Rum yakalandı
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Rum plakalı araçlara yakıt verilmemesine yönelik söylemleri havada kaldı. Normal araçlara yakıt verilmesi bir yana mazot kaçakçılığı da yapılıyor. Son örnek önceki gece yaşandı.
Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geri geçmek isteyen bir Rum plakalı araçta gümrük görevlileri arama yaptı. Aracın arkasında bir su deposu görüldü. Depo içerisinde tam 500 Lt Mazot tespit edildi. Konu hemen polise intikal ettirildi ve yasal işlem başlatıldı. Yakıta da araca da el konuldu ve soruşturma başlatıldı.
 
  
Kuzey’e geçen Kıbrıslı Rum, aracına yerleştirdiği bir tonluk su deposuna mazot aldı
 
 Kaynak: Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/8860586/akaryakit-kacakciligiyuksek-fiyattan-ruma-satis
 
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