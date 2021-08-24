Akaryakıt ihalesi yine iptal

KIB-TEK’in bir yıllık akaryakıt ihtiyacını karşılamak adına açtığı 220 bin metrik tonluk akaryakıt temin ve taşıma ihalesi yine iptal edildi





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 1 yıllık elektrik üretimini karşılamak adına 11 Ağustos 2021 tarihinde açtığı 220 bin metrik tonluk akaryakıt (fuel oil) temin ve taşıma ihalesi bir kez daha iptal edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın TPIC ısrarı ve Merkezi İhale Komisyonu'nun evrak kabul sırasında yaşadığı yetersizlik bir kez daha ülkeyi karanlıkta kalmakla başbaşa bıraktı. Akaryakıt alımında yaşanan kriz, ülkeye katran tankerlerinde akaryakıt taşınması skandalına kadar götürmüştü.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, başsavcılıktan gelen görüş doğrultusunda ihaleye katılan firmaların evraklarının teknik şartnameye uygun olmadığının tespit edildiğini belirterek, bu neden ile ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Üresin, yeniden ihalesiz doğrudan alımın önüne geçebilmek amacıyla çok kısa bir süre içerisinde ihaleye çıkılması gerektiğini vurgulayarak “KIB-TEK Yönetim Kurulu ile gerekli görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Aynı şartname ile ighaleye çıkılması mümkün değil. Şartnamede bazı değişiklikler yapılması ve rayiç bedelin yükseltilmesi gerekiyor. İhale dosyasının bize ulaşması halinde özel bir gündemle hızlıca yeniden ihaleye çıkılıp artık bu işi neticelendirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

