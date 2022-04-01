Akaryakıt fiyatlarının başı döndü

Dalgalanan petrol fiyatları, mart ayında akaryakıt fiyatlarının da başını döndürdü. Bir ayda 3 zam, 2 indirim yapıldı. Şubattan bu yana litre başına fiyat artışı ise ürünlere göre 4.5 ile 6.5 TL arasında gerçekleşti. Son 10 aylık artış ise ürkütücü

Akaryakıt ürünleri martla birlikte 3 zam, 2 indirim gördü. Şubat sonunda Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, pompaya doğrudan yansıdı. İlk zam mart başında geldi. Yapılan 1 Türk Lirası (TL) zammı, bir hafta sonra benzinde 4, euro dieselde 6.5 liralık fahiş fiyat artışları izledi. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte 5 gün sonra bu kez benzinde 1.5, euro dieselde 3 liralık indirime gidildi. Tam bir hafta sonra gelen yeni zamla, yapılan indirimler adeta sıfırlandı. Son olarak dün benzin çeşitlerine 59 kuruş, euro diesele ise 1.13 liralık indirim yapıldı.Mart ayında 95 oktan benzindeki artış litre başına 4.28 TL, 98 oktan benzinde ise 4.29 oldu. Euro dieselde bu fark 6.23 TL, gaz yağında ise 5.63 TL olarak fiyatlara yansıdı.Akaryakıt ürünlerindeki güncel fiyatlar şöyle: 95 oktan benzin 17.98 TL, 98 oktan benzin 18.23 TL, euro diesel 19.79 TL, gaz yağı 18.99 TL2021'in Mayıs ayında başlayan ve arkası kesilmeyen zamların toplam sayısı ise geçen 10 aylık dilimde 14'e yükselirken, toplam 3 kere de akaryakıt ürünlerine indirim yapıldı.10 ayda 3 indirime rağmen yapılan 14 zamla birlikte artışlar; 95 oktan kurşunsuz benzinde 12 lira 20 kuruş (yüzde 211), 98 oktan kurşunsuz benzinde 12 lira 35 kuruş (yüzde 210), euro dieselde 14 lira 47 kuruş (yüzde 271.9) ve gazyağında ise 13 lira 70 kuruş (yüzde 258.9) olarak gerçekleşti.(9 Temmuz 2020'den sonra ilk zam 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılmıştı. Tablo ve hesaplamada, bu tarih baz alınmıştır.)