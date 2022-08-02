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Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor

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Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor
 Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor. Buna göre, bu gece yarısından itibaren litre başı,  95 oktanda 1,1 TL, 98 oktanda 1,1 TL, Euro Diesel’de 2 TL, gaz yağında ise 1,1 TL’lik indirim yapılacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için gerekli kararnamenin hazırlandığını bildirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için gerekli çalışmayı yaptıklarını ve kararnamenin hazırlandığını belirtti. 

Amcaoğlu, 95 oktanda 1.1 TL, 98 oktanda 1.1 TL, Euro Diesel’de 2 TL, gaz yağında ise 1.1 TL’lik indirim yapılacağını kaydetti. Amcaoğlu, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak vatandaşın cebini rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ” dedi.
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