Benzinde 1.1 TL, Euro Diesel’de 2 TL, gaz yağında ise 1,1 TL’lik indirim yapıldı





Akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. Buna göre, dün gece yarısından itibaren litre başı, 95 oktanda 1,1 TL, 98 oktanda 1,1 TL, Euro Diesel’de 2 TL, gaz yağında ise 1,1 TL’lik indirim yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için gerekli kararnamenin hazırlandığını bildirdi.

Amcaoğlu, 95 oktanda 1.1 TL, 98 oktanda 1.1 TL, Euro Diesel’de 2 TL, gaz yağında ise 1.1 TL’lik indirim yapıldığını kaydetti. Amcaoğlu, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak vatandaşın cebini rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ” dedi.

