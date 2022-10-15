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Akaryakıt fiyatlarına zam

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Akaryakıt fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere zam yapıldı.

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Akaryakıt fiyatlarına zam

Resmi gazetede yayımlanan karara göre kurşunsuz 95 oktan benzin 20.90 TL’den 21.35 TL'ye, Euro Diesel 24.92 TL’den 26,94 TL’ye, kurşunsuz 98 oktan benzin 21.21 TL’den 21,66 TL’ye,  gaz yağı ise 23.82 TL’den 25,85 TL’ye yükseldi.
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