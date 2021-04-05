Akaryakıt farkı gittikçe açılıyor

Bir Kıbrıslı Rum, akaryakıt için güneyde ödediği paranın neredeyse yarısını vererek kuzeyde aracını doldurabiliyor



KKTC’de 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.78 TL, güneyde 1.15 Euro (11.09 TL) 98 oktanın fiyatı ülkemizde 5.88 TL, güneyde 1.19 Euro (11.48 TL)

Euro diesel’in KKTC’deki fiyatı 5.76 TL, güneyde ise 1.22 Euro (11.77 TL)



KKTC’de akaryakıt fiyatları, dövizin TL karşısında aşırı derece yükselmesi nedeniyle, Güney Kıbrıs’tan çok daha ucuz bir konuma geldi.

COVID-19 salgını öncesi Euro kullanan Kıbrıslı Rumlar, kuzeye geçerek, neredeyse güneye göre araçlarının depolarını yarı fiyatına dolduruyordu. Kıbrıslı Rumlar, sadece akaryakıt için değil, yemek ihtiyaçlarını gidermek için kuzeydeki restoranlara da ilgi göstermeye yöneltmişti; hatta alışverişlerini de ülkemizdeki marketlerden yapmaya başlamışlardı. Ancak, COVID-19 salgını nedeniyle geçişlerin kapatılması veya üç günde bir PCR testi istenmesinin ardından Kıbrıslı Rumların kuzeye geçiş oranı yüzde 99 düştü. Bu durum ise en fazla ülke ekonomisini etkiliyor. TL kullanan Kıbrıslı Türkler ise akaryakıtın defalarca zamlanmasından dolayı benzin istasyonlarının yakınına dahi yanaşamaz oldu. Birçok vatandaşımız 50, 100, 150 TL akaryakıt koyarken, çok az kişi araçlarının depolarını doldurabiliyor.

KUZEY-GÜNEY KARŞILAŞTIRMA

KKTC’de 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.78 TL, güneyde 1.15 Euro (11.09 TL). Aradaki fiyat farkı 6.12 TL. 98 oktanın fiyatı ülkemizde 5.88 TL, güneyde 1.19 Euro (11.48 TL). Fiyat farkı ise 5.8 TL. Euro diesel’in KKTC’deki fiyatı 5.76 TL, güneyde ise 1.22 Euro (11.77 TL). Fark 6.45 TL. Gazyağı ülkemizde 5.29 TL’den satılırken, güneyde bu rakam 7.43 TL. Aradaki fiyat farkı 2.14 TL.

Güneyde akaryakıt dövize göre iki kat fazla Euro’nun yükselişe geçmesi nedeniyle eskiden güneye geçerek araçlarına benzin alan Kıbrıslı Türkler, bugün bunu ya hiç yapmıyor ya da çok azı yapıyor. Şimdi ise Kıbrıslı Rumlar kendilerine göre çok daha ucuza gelen akaryakıtı kuzeyden almayı tercih ediyor. Bir Kıbrıslı Rum aracını kuzeyde doldurmak isterse, güneyde ödediği paranın neredeyse yarısını vererek aracını doldurabiliyor.

GÜNEY KUZEY AKARYAKIT DOLUM ORANLARI YARIYI BULDU

Kuzeyde bir Mercedes araç 397 TL’ye dolarken, Güney Kıbrıs’ta bu rakam 887.2 TL’yi buluyor. Aradaki fiyat farkı 424.8 TL. BMW marka araçlar Kuzey Kıbrıs’ta 462 TL’ye dolarken, güneyde 424,08 TL daha fazla, yani 887.2 TL’ye doluyor. Range Rover araçlar kuzeyde 485.52 TL’ye dolarken, Güney Kıbrıs’ta 931.56 TL’ye doluyor. Aradaki fiyat farkı ise depo başına 446.04 TL daha fazla.

Wolkswagen marka araçların deposu kuzeyde 273 TL’ye dolarken, güneyde bu rakam 609.95 TL. Kuzeye göre güneyde bu araçlar 292.05 TL daha fazla ödenip deposunu doldurabiliyor. Renault araçlar ise kuzeyde 298 TL’ye dolarken, güneyde 318.6 TL daha fazla vererek 665.4 TL’ye araçlarını doldurmak zorunda kalıyor. Peugeot araçlar 273 TL’ye ülkemizdeki akaryakıt istasyonlarından dolup yapabilirken, güneyde 292.05 TL daha pahalıya 609.95 TL’ye deposunu doldurabiliyor.

AKARYAKITIN VERGİLERİ ÇOK

Ülkemizdeki akaryakıtın benzin istasyonlardaki satış fiyatını etkileyen en önemli faktörlerin başında vergiler geliyor. Vergilerin yüzde 60’ın üzerinde olması ve sürekli halktan saklanması ise ayrı bir çelişki yaratıyor. Bir litrelik akaryakıta Fiyat İstikrar Fonu, Rıhtım Harcı, Turizm Teşvik Fonu, Gümrük Vergisi ve bayiinin kârı da eklendiği zaman ortaya “olması gerekenden” daha yüksek akaryakıt fiyatı çıkıyor.



Ülkemizdeki bazı taşıtların Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs’taki dolum fiyatlarını gösteren tablo:



Araba markası (Dolum kapasitesi lt.) Kuzey Kıbrıs Güney Kıbrıs Fark

Mercedes 80 462.4 887.2 424.8

Range Rover 84 485.52 931.56 446.04

BMW 80 462.4 887.2 424.8

Wolkswagen 55 317.9 609.95 292.05

Renault 60 346.8 665.4 318.6

Peugeot 55 317.9 609.95 292.05

Citroen 55 317.9 609.95 292.05

Toyota 49 283.22 583.1 299.88

Arazi tipi araçlar 80 (Euro diesel) 425.6 918.4 492.8

Ford 58.5 338.13 696.15 358.02

Opel 61 352.5 725.9 373.4

Mitsubishi 40 231.2 476 244,8



Kuzey’deki benzin fiyatları:



Akaryakıtın ürü Fiyatı (TL)

Kurşunsuz 95 5.78 TL

Kurşunsuz 98 5.88 TL

Euro Diesel 5.32 TL

Gaz Yağı 5.29 TL



Güney’deki akaryakıt fiyatları:



Akaryakıtın türü Fiyatı Euro (TL)

Kurşunsuz 95 1.15 11.09

Kurşunsuz 98 1.19 11.48

Eurodisel 1.22 11.77

Gazyağı 0.77 7.43



Kuzey Güney Fiyat farkı:

Akaryakıtın türü Fark (TL)

Kurşunsuz 95 6.12

Kurşunsuz 98 5.6

Eurodisel 6.45

Gazyağı 2.14





1 Euro: 9.65 TL baz alınarak hesaplanmıştır

