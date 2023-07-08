Akaryakıt bir ayda 5 TL zamlandı

Akaryakıt fiyatlarına son bir ayda 4 kez zam yapıldı. Bir ay önceye göre yaklaşık 5 TL zamlanan akaryakıt fiyatları, bu süre zarfında yüzde 24 oranında arttı

AKARYAKIT TÜRÜ 8 HAZİRAN 2023 6 TEMMUZ 2023 FİYAT DEĞİŞİMİ (%) FARK (TL/LİTRE) -95 oktan benzin 20,55 TL 25,50 TL %24,08 4,95 TL -98 oktan benzin 20,87 TL 26,05 TL %24,82 5,18 TL -Euro Dizel 19,02 TL 23,14 TL %21,66 4,12 TL -Gaz yağı 18,57 TL 23,14 TL %24,60 4,57 TL

Hayatın her alanda daha pahalı hale geldiği ve vatandaşların alım gücünün eridiği bu dönemde akaryakıt fiyatları da zamlanmaya devam ediyor...Döviz kurlarındaki artış ve küresel piyasadaki petrol fiyatlarının yükselişi gerekçe gösterilerek akaryakıta son 1 ay içerisinde 4 kez zam yapıldı.Akaryakıta zam furyası 8 Haziran’da başlarken, bir ay içerisinde neredeyse bütün yakıt türleri yüzde 24 oranında zamlandı.Bir ay önce 19-20 TL bandında olan akaryakıtın litre fiyatı, bugünlerde 25-26 TL civarında satışa sunuluyor.Akaryakıt türleri arasında son 1 ayda en çok zamlanan yüzde 24,82’lik artışla 98 oktan benzin oldu. 98 oktan benzini yüzde 24,08 oranında zamma maruz kalan 95 oktan benzin takip ediyor.Euro Dizel son bir ayda 4 TL’den fazla zamlanırken, gaz yağının litre fiyatında ise 4,57 TL’lik bir artış meydana geldi.Vatandaşların en sık kullandığı akaryakıt türü olan 95 oktan benzinin litre fiyatına 8 Haziran’da 1,42 TL, 15 Haziran’da 0,92 TL, 27 Haziran’da 1,36 TL ve son olarak 6 Temmuz’da ise 1,25 TL zam yapıldı. 95 oktan benzin son 1 ay içerinde 4,95 TL zamlanmış oldu.Çiftçilerin ve ağır vasıta araç kullanan çalışanların daha sık tercih ettiği Euro Dizel’in litre fiyatına 8 Haziran’da 1,62 TL, 27 Haziran’da bir buçuk TL ve 6 Temmuz’da da 1 TL zam geldi. Son 1 ay içerisinde Euro Dizel’in litre fiyatında 4,12 TL artış görüldü.