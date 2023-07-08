Akaryakıt bir ayda 5 TL zamlandı

Döviz kurlarındaki artış ve küresel piyasadaki petrol fiyatlarının yükselişi gerekçe gösterilerek akaryakıta son 1 ay içerisinde 4 kez zam yapıldı.
Akaryakıta zam furyası 8 Haziran’da başlarken, bir ay içerisinde neredeyse bütün yakıt türleri yüzde 24 oranında zamlandı.
Bir ay önce 19-20 TL bandında olan akaryakıtın litre fiyatı, bugünlerde 25-26 TL civarında satışa sunuluyor.
Akaryakıt türleri arasında son 1 ayda en çok zamlanan yüzde 24,82’lik artışla 98 oktan benzin oldu. 98 oktan benzini yüzde 24,08 oranında zamma maruz kalan 95 oktan benzin takip ediyor.
Euro Dizel son bir ayda 4 TL’den fazla zamlanırken, gaz yağının litre fiyatında ise 4,57 TL’lik bir artış meydana geldi.
Vatandaşların en sık kullandığı akaryakıt türü olan 95 oktan benzinin litre fiyatına 8 Haziran’da 1,42 TL, 15 Haziran’da 0,92 TL, 27 Haziran’da 1,36 TL ve son olarak 6 Temmuz’da ise 1,25 TL zam yapıldı. 95 oktan benzin son 1 ay içerinde 4,95 TL zamlanmış oldu.
Çiftçilerin ve ağır vasıta araç kullanan çalışanların daha sık tercih ettiği Euro Dizel’in litre fiyatına 8 Haziran’da 1,62 TL, 27 Haziran’da bir buçuk TL ve 6 Temmuz’da da 1 TL zam geldi. Son 1 ay içerisinde Euro Dizel’in litre fiyatında 4,12 TL artış görüldü.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON 1 AYDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİM
|AKARYAKIT TÜRÜ
|8 HAZİRAN 2023
|6 TEMMUZ 2023
|FİYAT DEĞİŞİMİ (%)
|FARK (TL/LİTRE)
|-95 oktan benzin
|20,55 TL
|25,50 TL
|%24,08
|4,95 TL
|-98 oktan benzin
|20,87 TL
|26,05 TL
|%24,82
|5,18 TL
|-Euro Dizel
|19,02 TL
|23,14 TL
|%21,66
|4,12 TL
|-Gaz yağı
|18,57 TL
|23,14 TL
|%24,60
|4,57 TL