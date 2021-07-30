Akansoy’un görev yeri değişecek iddiası





Son günlerde artan vakalara tepkisini sosyal medyadan “Ali Pilli göreve” başlığıyla yazdığı yazı ile dile getiren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy’un görev yerinin değişeceği iddia edildi. Akansoy’un Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi’nde görevine devam edeceği ileri sürüldü.

Ancak Akansoy dün açıklama yaparak görevden alındığı ile ilgili haberin yalan olduğunu duyurdu.

Akansoy'un açıklaması şöyle: “Bir gazetede hakkımda çıkan ' Dr. Mustafa Akansoy' un görev yeri değişiyor. ' haberi yalandır. Asparagas haberdir. Sağlık Bakanımız Dt.Ünal Üstel ile faydalı bir toplantı yaptım. Pandemideki sıkıntılarımızı anlattım. Bu konu ile ilgili daha sonra açıklama yapacağım.”



