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Akansoy: "Rüşvet iddialarına ilişkin yapılan açıklamalar açık ihbar kabul edilmeli"

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Akansoy: "Rüşvet iddialarına ilişkin yapılan açıklamalar açık ihbar kabul edilmeli"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Savcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nün, rüşvet iddialarına ilişkin yapılan açıklamaları açık ihbar kabul etmesi gerektiğini söyledi.  
Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir “Cumhurbaşkanlığının ve hükümet mensuplarının yolsuzluk ve rüşvet” olaylarına karıştığına dair iddiaların basına yansıdığına dikkat çekerek, bu kirli ilişkilere dönük iddiaların, ekonomik ve sosyal düzeni ciddi anlamda bozduğunu, toplumda infiale dönüştüğünü kaydetti.
“Bu çerçevede Savcılığın ve Polis Genel Müdürlüğünün, yapılan açıklamaları açık ihbar kabul etmesi, her iki konu ile ilgili süratle soruşturma yürütmesi şarttır ve gereği derhal yapılmalıdır” diyen Akansoy, CTP olarak, her iki konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olacaklarını kamuoyuyla paylaştı.
 
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