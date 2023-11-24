Akansoy: “Öğretmenlerimizin yanında olacağız”

CTP Milletvekili ve Genel Sekreteri Asım Akansoy, demokratik toplumlarda en temel hak olan ve Anayasa ile güvence altında bulunan eylem hakkının, “ülkeyi yönettiğini iddia edenler tarafından” baskı altına alınmaya çalışıldığını savundu.

Akansoy yazılı açıklamasında, “Örgütlü mücadeleye zarar vermeyi kendine görev bilmiş atanmış ‘hükümetin’, son olarak öğretmenleri soruşturma veya yargılama yolu ile baskı altına alarak korkutabileceğini, yıldırabileceğini düşündüğünü” belirtti.

Akansoy şöyle dedi: “Ne bu toplumun gençlerinin yetiştirilmesi gibi önemli bir sorumluluk üstlenen öğretmenler ne de bu toplumda demokrasi mücadelesi veren sendikalar bu baskılardan yılar. CTP olarak öğretmenlerin yanında olduğumuzu belirtir, gerçek anlamıyla demokrasinin yerleşmesi için tüm toplum örgütleri ile mücadele etmeye devam edeceğimizi vurgularız.”

