Akansoy iş kazaları ve işçi ölümlerindeki artışa dikkat çekti: Cezai yaptırım şart

"Artış işverenin gerekli önlemleri almadığını, hükümetin de denetim yapmadığını gösterir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy iş kazaları ve işçi ölümlerindeki artışa dikkat çekerek bunun işverenin gerekli önlemleri almadığını, hükümetin de denetim yapmadığını gösterdiğini kaydetti.

Ülkede ciddi boşluk olduğunu belirttiği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda gerekli cezai yaptırımların uygulanmasının şart olduğunu belirten Akansoy, hükümeti “iş cinayetlerinin ortağı olmakla" suçladı.

Akansoy, iş kazalarının önlenmesi için Çalışma Dairesi’nin ivedilikle denetimlerini artırmasını ve işverenlerin İSG Yasasına ve bağlı tüzüklere uymasını da istedi.

Akansoy yazılı açıklamasında hükümetin kurultay ve Meclis Başkanlığı seçiminden zaman bulamadığını savundu ve bunun işçi ve emekçilerin hayatına mal olduğunu ifade etti. Akansoy, “İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları doğrudan doğruya insan hayatını ilgilendirmektedir. Uygulanması, denetlenmesi ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması şarttır.” dedi.

Dün iki işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini anımsatan Akansoy, iş kazalarının normalleştirilmesini ve sıradan bir olaymış gibi gösterilmeye çalışılmasını eleştirdi.

-"Güvenli çalışma ortamı sağlamak işverenin, denetlemek ise Çalışma Dairesi’nin görevidir”

"Güvenli çalışma ortamı sağlamak işverenin, bunun yapıldığının denetlenmesi ise Çalışma Dairesi’nin görevidir” diyen Akansoy, Anayasa’nın “Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, ekonomik ve mali önlemlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler” ifadelerini aktardı.

Akansoy, “Ülkemizde yaşanan iş kazaları ve işçi ölümlerindeki önemli artış, gerekli denetimin yapılmadığını, hükümetin denetlemediği ve işverenin gerekli önlemleri almadığını göstermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmamasının yarattığı ölümlü iş kazalarını kabul etmemiz, mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Akansoy, şöyle devam etti:

“İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamak, gerekli denetimleri yapmamak ve gerçekleşen iş cinayetlerini normalleştirmek, cinayete ortak olmaktır. Ortada çok büyük bir irade eksikliği vardır.

Çalışma Dairesi’nin İş sağlığı ve Güvenliği Denetim Ekipleri, iş yerlerinde düzenli ve habersiz denetimler yaparak iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanmasını sağlamalı, denetimlerin sıklığı artırılmalı ve her sektörde titizlikle yürütülmelidir.



İş cinayetlerinin sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Çalışma Bakanlığının yasal mevzuatı mutlaka uygulaması gerekmektedir. Bu yöndeki eksiklik, işçilerin, emekçilerin hayatlarına mal olmaktadır. Bu yönde yaptığımız uyarıları göz ardı eden Çalışma Bakanı ya görevini yerine getirmeli ya da süratle istifa etmelidir.



İşçi ve emekçilerin hayatı sizin vurdumduymaz ve sorumsuz yönetiminize terk edilemez.”

