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“Akansoy, Famagusta dizisini izlesin”

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aydın Akkurt, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un Famagusta dizinin yayınlanan fragmanlarını izlemesini ve ona göre açıklama yapmasını tavsiye etti

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“Akansoy, Famagusta dizisini izlesin”
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KKTC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aydın Akkurt, Rum-Yunan ikilisinin kara propagandasını sistematik şekilde sürdürdüğünü, “Famagusta” dizinin de bunlardan biri olduğunu kaydederek, halkı bunlara karşı dikkatli ve uyanık olmaya çağırdı.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un bu konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik eleştirilerini de yanıtlayan Akkurt, “Aynı zihniyet devam ediyor” dedi.

Akkurt, Akansoy’a  dizinin yayınlanan fragmanlarını izlemesini ve ona göre açıklama yapmasını tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını eleştiren CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un ifadelerini “çirkin ve seviyesiz” diye nitelendiren Akkurt, açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın ortak yapımı olan ve Kıbrıs’ta yaşanan gerçekleri gizleyerek 1974 Barış Harekatı’nı ‘işgal harekatı’ olarak göstermeye  çalışan ‘Famagusta’ adlı diziye tepki gösterirken, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un dolaylı bir şekilde bu diziye destek vermesi ve bu diziye tepki gösterenleri çirkin ve seviyesiz bir şekilde eleştirmesi ve suçlamalarda bulunması kabul edilemez.

Çirkin ve seviyesiz suçlamalarda bulunan ve  ‘Ben bu dizinin içeriğini bilmiyorum’ diyen Akansoy’a  tavsiyem, söz konusu dizinin yayınlanan fragmanlarını izlemesi ve buna göre açıklama yapmasıdır.

Akansoy, bu fragmanları izleseydi, bu dizinin tarihi gerçekleri çarptırdığını,  yalan ve iftiraya dayalı kara propaganda ile Anavatan Türkiye’yi, Türk ordusunu ve halkımızın mücadelesini hedef aldığını görecekti. Akansoy’a bir diğer tavsiyem ise Atlılar, Muratağa ve Sandallar toplu katliam çukurlarını ziyaret ederek, çocukların ve bebeklerin kimler tarafından katledildiğini görmesidir.  Ama tüm bunlar Akansoy ve savunduğu zihniyet açısından önemli değildir.  Çünkü, ‘Famagusta’ adlı dizinin bir benzeri olan ve 2007 yılında CTP iktidarı döneminde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) CTP’li müdürü tarafından BRTK’da yayınlanan ‘Duvarımız’ adlı sözde dizide de Barış Harekatı ‘işgal harekatı’  olarak  gösterilirken, Türk Mukavemet Teşkilatı’na  ‘ırz düşmanı’, Türk askerine ise ‘tecavüzcü-katil’ suçlamaları yapılıyordu. O günlerde de bu sözde dizinin dolaylı olarak  en büyük savunucularından biri de yine bu zihniyetti.
‘Duvarımız’ adlı sözde dizi  Barış Harekatı  ile Kıbrıs’ta Türk askeri varlığını hazmedemeyen Rum Yönetimi ve dış güçlerin finansmanı ile hazırlanırken, bu sözde dizinin yapımcılarının Niyazi Kızılyürek ile  Panikos Chrysantou adlı Rum olduğunu da hatırlatmakta büyük yarar vardır.
Şimdi ise aradan yıllar geçtikten sonra  ‘Duvarımız’ adlı sözde dizinin  devamı niteliğinde olan ve aynı kara propaganda unsurlarını içeren Barış Harekatı ile Türk askerine yönelik çok çirkin ve gerçek dışı suçlamalarda bulunan ve yine Rum-Yunan ikilisi tarafından finanse edilen ‘Famagusta’ adlı  diziyi görüyoruz.

Tüm bunlar bize  bu çirkin saldırılar ile kara propagandanın aynı merkezler tarafından  sistematik bir şekilde  yürütüldüğünü göstermektedir.  Halkımız tüm bunlara karşı dikkatli ve uyanık olmalıdır.”

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