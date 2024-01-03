Meclis Başkan Yardımcısı Fezilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat İtalya’da tutuklandı. Tutuklamanın kuzeydeki Rum mallarının yabancılara satışı ile ilgili olduğu tahmin ediliyor

Meclis Başkan Yardımcısı Fezilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat İtalya’da tutuklandı.

Kürşat’ın hangi gerekçe ile tutuklandığı hakkında kesin bir bilgi edinilemedi henüz, ancak bunun kuzeydeki Rum mallarının yabancılara satışı ile ilgili olduğu tahmin ediliyor. Fazilet Özdenefe de halen İtalya’da bulunuyor.

2004 yılında Rum tarafı yine Rum malları ile ilgili olarak Av. Akan Kürşat ile babası Talat Kürşat hakkında Avrupa’da tutuklama emri çıkartmıştı. Ancak daha sonraları bu emir kaldırılmıştı. İtalya’daki bu tutuklama hayret uyandırdı.

Güneye serbestçe geçen Akan Kürşat, yurtdışına çıkışını da Larnaka’dan yapıyor.

TATAR’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Özdenefe ile iletişime geçtiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alındığını öğrenir öğrenmez, Meclis Başkan Yardımcısıyla iletişime geçmiş, olay hakkında bilgi almış ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ilgili makamlar nezdinde gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu konudaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

