Akademisyenlerden Günsel’e özel doğum günü sürprizi

YDÜ Eczacılık Fakültesi üyelerinin yaptığı ve yayımladığı uluslararası ortak çalışma, doğum gününü kutlamaya hazırlanan Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e adandı

Ağustos ayının ilk haftasında 71’nci yaşını kutlayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel için YDÜ Eczacılık Fakültesi üyeleri özel bir sürpriz yaptı.YDÜ Eczacılık Fakültesi üyeleri Prof. İhsan Çalış, Ayşe Ünlü, Zübeyde Uğurlu Aydın, Ali A. Dönmez ve Hasan Soliman Yusufoğlu’nun yaptığı ve yayımladığı uluslararası ortak çalışma, doğum gününü kutlamaya hazırlanan kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e adandı.Bu önemli çalışmada Türkiye florasında, sadece Mardin bölgesinde, ender görülen ve 2015 yılında Nobel Ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın isminin verildiği “Polygala azizsancari” köklerinin yapısı NMR, MS ve X-isini kristalleşmesi gibi yöntemlerle incelendi.Benzerlerinin/türevlerinin Geleneksel Çin Tıbbınin yani sıra Japonya ve Kuzeydoğu Amerika’da sakinleştirici, kuvvetlendirici, balgam söktürücü olarak sıklıkla kullanıldığı biliniyor.YDÜ Eczacılık Fakültesi üyelerinin bu çalışması sayesinde Polygala azizsancarının anti-oksidan, damar genişletici, anti-mikrobial ve anti-enflamatuar etkileri olan kimyasal yapıların bulunduğu tespit edildi.Bu bulgularla, gelecekte doğal kaynaklardan yeni ilaç geliştirilmesi mümkün olabilecek.Polygala azizsancarii